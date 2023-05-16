CHP, yurt dışında oy verme sürelerinin artırılması için YSK'ye başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerinin artırılması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu.

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Erkek ve Tezcan, bugün YSK Başkanlığına konuya ilişkin başvuru dilekçesini verdi.

"Maç devam ediyor, maç bitmedi. Maç devam ederken kural değiştirilmez." ifadelerini kullanan Erkek, YSK'nin 16 Mart'ta aldığı kararda seçimin ikinci tura kalması halinde yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanma tarihlerini 20-24 Mayıs olarak belirlediğini, dün aldığı kararla da ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da oy verme tarihlerini iki güne indirdiğini ifade etti.

Başka ülkelere ilişkin de farklı uygulama kararlarının alındığını aktaran Erkek, "Burada esas olan seçmenin oy kullanmasını, iradesini tecelli ettirmesini sağlamaktır. Daraltmak değil genişletmemiz gerekir. Sandık sayısını artırmamız gerekir. Onun için bu konuda bir başvuru yaptık." dedi.

Başvuruya ilişkin YSK'nin en doğru kararı vereceğine inandığını kaydeden Erkek, şöyle devam etti:

"Yurt dışı seçmenler, tüm planlarını bu kararlara göre yapıyorlar. 16 Mart tarihli genelge ve kararlar uyarınca seçimin ikinci tura kalması durumunda seçmenler, oy kullanacakları tarihlere göre planlamalarını yaptılar. Onun için bekleyeceğiz. Ben en doğru kararın verileceğine inanıyorum. Maç devam ediyor, maç bitmedi. İlk maçın ilk bölümünün kazananı yok. Önemli olan seçmenin iradesine hepimizin sahip çıkmasıdır. Milli iradenin tecelli etmesidir."