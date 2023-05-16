YSK'dan flaş seçim kararı! AK Parti ve CHP itiraz etmişti...

AK Parti ve CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu ABD, Kanada Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işleminin iki günden 4 güne çıkardı. YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

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YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek ile birlikte; cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine ilişkin kararına itiraz etti.

AK Parti: Sandık sayısı artırılsın

AK Parti'de oy verme günlerinin ve sandık sayılarının azaltılması nedeniyle YSK'dan oy sandıklarının artırılması için başvuru yapmıştı. AK Parti dilekçesinde, "Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurularak, yurtdışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının arttırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz” denilmişti.

CHP: Başvurumuz kabul edildi

İtirazın ardından bir açıklama yapan Muharrem Erkek, “CHP olarak YSK'ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler” dedi.