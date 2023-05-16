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Japonya ile Çin arasında "acil savunma hattı" hizmete girdi

Japonya ile Çin arasında "acil savunma hattı" hizmete girdi

Japon hükümeti, Çin ile arasında beklenmedik durumlara karşı "acil savunma hattı"nın faaliyete alındığını bildirdi.

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Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya ile Çin arasında "acil savunma hattı" resmen hizmete girdi.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ve Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, faaliyete giren iletişim hattı vasıtasıyla yaklaşık 20 dakika görüşme gerçekleştirdi.

Samimi iletişimin korunmasının gerekliliğini vurgulayan iki bakan, hattın, beklenmedik durumlara karşı müşterek güven inşasında önemli rol oynayacağı konusunda fikir birliğine vardı.

Kasım 2022'de Bangkok'ta görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, savunma hattının faaliyete alınması konusunda anlaşmıştı. Söz konusu hat, mart ayında kurulmuştu.

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