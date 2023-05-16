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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine eski Fenerbahçeli gündemde

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine eski Fenerbahçeli gündemde

Sezonun sonuna az bir süre kala yeni sezon çalışmaları için de kolları sıvayan Galatasaray'da gündem forvet transferi. Gomis'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Icardi'nin durumundaki belirsizlik yönetimi harekete geçirdi. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia ediliyor.

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Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da sezonun tamamlanmasına az bir süre kala transfer çalışmaları iyiden iyiye hızlanmış durumda.

Sarı-Kırmızılılar'da özellikle Gomis'in ilerleyen yaşı ve Icardi'nin durumundaki belirsizlik sonrası gündem forvet transferi olurken, çok konuşulacak bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların gündeminde bu kez Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi bulunuyor.

Okan Buruk'un da Rizespor'dan eski öğrencisi olan 29 yaşındaki santrforun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Cimbom, Kosovalı forveti geçtiğimiz yıllarda da istemiş fakat transferde mutlu sona Fenerbahçe ulaşmıştı. Sezon sonunda Gomis ile yollarını ayırmayı planlayan Aslan'ın, Vedat'ı ilk aday olarak belirlediği kaydedildi.

İspanya'da bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Vedat Muriqi Mallorca'ya ayrılmak istediğini belirtmesi halinde transferin önü açılacak. 29 Yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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