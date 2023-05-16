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Kemal Kılıçdaroğlu onları da kovdu! İsmail Saymaz duyurdu...

Kemal Kılıçdaroğlu onları da kovdu! İsmail Saymaz duyurdu...

Millet İttifakı cumurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'in ardından seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu'nu da görevden aldı.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Onursal Adıgüzel’in ardından seçim kampanyasının başındaki diğer iki isimle de yollarını ayırdı. Kampanya'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından yürütüleceği belirtiliyor.

Kampanyayı o isim yönetiyordu

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “CHP lideri Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’in yanı sıra seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile dün gece yolunu ayırdı" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun kampanyası bir süredir birlikte çalıştığı Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula tarafından yürütülüyordu.

Onursal Adıgüzel de görevden alınmıştı

Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adıgüzel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" demişti.

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