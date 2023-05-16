BIST 4.558
DOLAR 19,72
EURO 21,44
ALTIN 1.271,57
HABER /  DÜNYA

ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Abone ol

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi, martta değişim göstermemişti.

İmalat sanayi üretimi ise nisanda aylık bazda yüzde 1 yükseldi. Beklentiler, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, martta yüzde 0,8 düşüş kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,3 puan artarak yüzde 79,7 oldu. Piyasa beklentilerine paralel gelen kapasite kullanım oranı, martta yüzde 79,4 olarak kayıtlara geçmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Vekil seçilemeyen Mehmet Aslantuğ'dan yeni açıklama
Vekil seçilemeyen Mehmet Aslantuğ'dan yeni açıklama
Sandık görevli ücretleri kaç gün sonra ödenir, paralar nereden alınacak?
Sandık görevli ücretleri kaç gün sonra ödenir, paralar nereden alınacak?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine eski Fenerbahçeli gündemde
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine eski Fenerbahçeli gündemde
Kemal Kılıçdaroğlu onları da kovdu! İsmail Saymaz duyurdu...
Kemal Kılıçdaroğlu onları da kovdu! İsmail Saymaz duyurdu...
İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı
İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı
ABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttı
ABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttı
Cüzdanını almak isterken bileğine saplanan makasla hastaneye kaldırıldı
Cüzdanını almak isterken bileğine saplanan makasla hastaneye kaldırıldı
Bursa'da fabrikada çok feci olay! Bir işçi öldü yaralılar var
Bursa'da fabrikada çok feci olay! Bir işçi öldü yaralılar var
YSK'dan flaş seçim kararı! AK Parti ve CHP itiraz etmişti...
YSK'dan flaş seçim kararı! AK Parti ve CHP itiraz etmişti...
KPSS ücreti alınmayacak iller hangisi ÖSYM duyurdu kimler muaf olacak?
KPSS ücreti alınmayacak iller hangisi ÖSYM duyurdu kimler muaf olacak?