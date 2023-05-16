Vekil seçilemeyen Mehmet Aslantuğ'dan yeni açıklama

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Meclis'e girememesinden dolayı mutsuzluk yaşamadığını ifade etti.

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Muğla'da Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olup seçilemeyen oyuncu Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Aslantuğ, sözlerine “Seni seviyorum Muğla” ifadesiyle başladı. Aslantuğ, Meclis'e girememesinden dolayı mutsuzluk yaşamadığını söyledi.

Aslantuğ, şu açıklamayı yaptı:

-Doğduğum/doyduğum (Mideyi bağlar) bir şehir olarak değil elbette ama ilk gördüğüm tarih Haziran 1978’den itibaren, zihnime de gönlüme de dilime de mühürlüsün.

-CHP’nin ‘Oylar boşa gider’ baskısına, YSP’nin ‘Niye çekileyim arkadaş’ diyen tasarrufuna rağmen, 40 binin üzerinde iltifat etmiş gönüllere hem teşekkür borcum var, hem de birkaç cümlem…

-Siyaseti meslek olarak görenlerden olmadığım malum. Dolayısıyla hüsran da yaşamıyorum, mutsuzluk da…

-Geçmişteki bilgi ve gözlemlerimle doğrulanan tecrübem şudur: İttifaklara rağmen her yapıyı besleyen siyasi hedefler, korkular, endişeler, hırslar var. Anlıyorum şüphesiz ama beni aşan bir duygudur.

-Ömrümün sonuna kadar bir aktör evlat, bir yönetmen ağabey olarak yanındayım. Derdin derdimdir, sesin de sesim, eylemim.