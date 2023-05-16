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Sandık görevli ücretleri kaç gün sonra ödenir, paralar nereden alınacak?

Sandık görevli ücretleri kaç gün sonra ödenir, paralar nereden alınacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 28 Mayıs’ta ikinci tur yapılacak ve görev yapanlar tekrar görev alabilecek. Peki 2023 Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Seçim görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte, konuyla ilgili yaşanan son gelişmeler…

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Türkiye Genelinde 81 il ve 973 ilçede toplam 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçim günü çok iş düşen sandık görevlileri ise tüm gün çalıştı. Seçimin ardından 2023  sandık görevlileri ne kadar para alacak, sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak soruları merak edildi. 2023 yılı sandık görevli ücretleri henüz netleşmedi. Fakat memur maaş katsayısına göre baz alınan sandık görevli ücretlerinin ortalama 890 lira olması bekleniyor. 

2019 yılında kaç para ödendi?

Seçim görevlileri için güncel ücretler henüz durulmadı. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

2023 sandık görevli ücretleri ne kadar?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılacak seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Seçim görevlisi nasıl olunur?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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