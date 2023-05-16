BIST 4.553
DOLAR 19,72
EURO 21,44
ALTIN 1.269,79
HABER /  SEÇİM

Mansur Yavaş'ın memleketi sandıkta 'Erdoğan' dedi

Mansur Yavaş'ın memleketi sandıkta 'Erdoğan' dedi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın memleketi Beypazarı’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 56,77 oy çıktı.

Abone ol

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde sonuçlar 2. tura kaldı. Milyonlarca seçmen, sandığa giderek oyunu kullandı. Ardından saat 17.00'de oy sayımına başladı ve uzun süren sayımın ardından Cumhurbaşkanlığı için gereken yüzde 50,1 sonucuna ulaşılamadı.

Bunun üzerine gözler, 28 Mayıs seçimlerine çevrildi.

Yavaş'ın memleketi tercihini Erdoğan'dan yana kullandı

Şimdilerde ise gündemde parti liderlerinin oy kullandığı sandık ve memleketlerindeki sonuçlar araştırılmaya başlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde de sonuçlar ortaya çıktı.

Beypazarı’nda oylar beklentilerin altında kaldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlar neticesinde 18 bin 928 oy alarak yüzde 56,77 ile birinci isim olarak ön plana çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Ersan Şen: Sınıfta kaldın sen benden alamazsan kimden alacaksın
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Ersan Şen: Sınıfta kaldın sen benden alamazsan kimden alacaksın
Narsizme farklı bir bakış
Narsizme farklı bir bakış
AB ile Karadağ, Frontex işbirliği anlaşması imzaladı
AB ile Karadağ, Frontex işbirliği anlaşması imzaladı
Kılıçdaroğlu, eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
Kılıçdaroğlu, eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
O ilçelerde tüm sandık sonuçlarına itiraz edildi
O ilçelerde tüm sandık sonuçlarına itiraz edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti
Altının kilogramı 1 milyon 259 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 259 bin liraya geriledi
Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi Asteroit Kuşağı'nda ilk defa su tespit etti
Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi Asteroit Kuşağı'nda ilk defa su tespit etti
Deniz Çakır'dan ikinci tur öncesi kararsız seçmen için olay sözler: Bir lafım var bazı gevşeklere
Deniz Çakır'dan ikinci tur öncesi kararsız seçmen için olay sözler: Bir lafım var bazı gevşeklere
Seçimde oy kullanmama cezası var mı, oy kullanmayan kaç para ceza öder?
Seçimde oy kullanmama cezası var mı, oy kullanmayan kaç para ceza öder?
Karabük'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Karabük'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı
ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı