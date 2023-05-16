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AB ile Karadağ, Frontex işbirliği anlaşması imzaladı

AB ile Karadağ, Frontex işbirliği anlaşması imzaladı

Anlaşmayla Karadağ'ın AB üyesi olmayan ülkelerle sınırlarında da Frontex personeli görev yapabilecek

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Avrupa Birliği (AB) ile Karadağ arasında, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ile işbirliğinin genişletilmesi konusunda anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya Brüksel'de düzenlenen törenle AB Konseyi adına dönem başkanı İsveç'in Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adzic imza attı.

Anlaşmayla düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra AB'nin dış sınırlarında güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

Daha önce 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe giren benzer bir anlaşmayla Karadağ'ın AB ile sınırında Frontex görevlisi bulunduran AB, bugün imzalanan yeni anlaşmayla Karadağ'ın AB üyesi olmayan ülkelerle sınırlarında da Frontex sınır koruma personeli görevlendirebilecek.

Balkan ülkesi Karadağ'ın AB üyesi Hırvatistan'ın yanı sıra AB üyesi olmayan Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova ile sınırı bulunuyor.

AB Komisyonundan verilen bilgiye göre, Frontex'in şu anda bölgede 500 civarında çalışanı görev yapıyor. Bu görevliler AB'nin Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın yanı sıra önceki anlaşma çerçevesinde Karadağ ile dış sınırlarındaki ortak operasyonlar kapsamında bölgede çalışıyor.

Yeni anlaşma, Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerden oluşan AB Konseyi'nin onaylaması, ayrıca Karadağ'daki onay sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Temmuz 2023'te yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren Frontex, Karadağ'da ilave personel görevlendirebilecek.

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