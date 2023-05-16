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Kılıçdaroğlu, eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi

Kılıçdaroğlu, eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi

Mehmet Ali Yüksel, siyasi işler ve seçim propagandası çalışmalarını yürütecek

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, "siyasi işler ve seçim propagandası" çalışmalarını yürütecek.

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