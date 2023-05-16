Kılıçdaroğlu, eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi

Altının kilogramı 1 milyon 259 bin liraya geriledi

Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi Asteroit Kuşağı'nda ilk defa su tespit etti

Deniz Çakır'dan ikinci tur öncesi kararsız seçmen için olay sözler: Bir lafım var bazı gevşeklere