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Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeleri hedef alanlara: 10 düşünelim 1 diyelim

Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeleri hedef alanlara: 10 düşünelim 1 diyelim

Muhalif seçmenin depremzedeleri hedef almasının ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Büyük bir heyecanla beklenen hummalı hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, ikinci tura kaldı.

İlk turda Cumhurbaşkanı adayları yüzde 50+1 oranına ulaşamadı.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın fark attı.

Bir kez daha girdiği seçimde üstünlüğü ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 Şubat depremlerinden etkilenen 10 il, güvenini gösterdi.

Erdoğan, Diyarbakır dışındaki Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı.

Öte yandan AK Parti 48 MHP ise 10 milletvekili çıkardı.

Depremzedelere hakaret yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi bu bölgelerde açık ara önde tamamlaması ise tepkileri beraberinde getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, hadlerini aşan paylaşımlarda bulunarak depremzedelere adeta nefret kustu.

Küfür ve hakaretlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

Bu süreçte ise gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Olay gündemdeki tazeliğini korurken Kılıçdaroğlu bir süre koruduğu sessizliğini bugün bozdu.

"Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez"

Yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir.

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