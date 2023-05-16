İstanbulspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.Abone ol
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi