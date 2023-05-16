BIST 4.590
DOLAR 19,73
EURO 21,43
ALTIN 1.261,83
HABER /  SPOR

İstanbulspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

İstanbulspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Abone ol

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için başlıyoruz
İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için başlıyoruz
Sinan Oğan'ın oyları kime gider? TBMM Başkanı cevap verdi
Sinan Oğan'ın oyları kime gider? TBMM Başkanı cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda kullanacağı slogan değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda kullanacağı slogan değişti
100 saat boyunca yemek yapan Nijeryalı şef, dünya rekoru kırdı
100 saat boyunca yemek yapan Nijeryalı şef, dünya rekoru kırdı
ANKA'nın seçim verileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
ANKA'nın seçim verileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ile ekranda olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ile ekranda olacak
Özlem Gürses, seçim gecesi CHP'de neler olduğunu anlattı
Özlem Gürses, seçim gecesi CHP'de neler olduğunu anlattı
Mansur Yavaş'ın memleketi sandıkta 'Erdoğan' dedi
Mansur Yavaş'ın memleketi sandıkta 'Erdoğan' dedi
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Ersan Şen: Sınıfta kaldın sen benden alamazsan kimden alacaksın
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Ersan Şen: Sınıfta kaldın sen benden alamazsan kimden alacaksın
Narsizme farklı bir bakış
Narsizme farklı bir bakış
AB ile Karadağ, Frontex işbirliği anlaşması imzaladı
AB ile Karadağ, Frontex işbirliği anlaşması imzaladı
Kılıçdaroğlu, eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
Kılıçdaroğlu, eski CHP Kağıthane İlçe Başkanı Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi