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Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik

Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik

Habertürk gazetesi yazarı ve Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı. Altaylı aldığı kararı bugünkü köşe yazısında duyurdu.

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Habertürk'te yayınlanan "Teke Tek", "Teke Tek Özel" ve "Teke Tek Bilim" programların sunuculuğunu yapan gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı. Altaylı, gazetedeki son köşe yazısında "Bana katlanan herkese teşekkürler" başlığıyla okuyucu ve izleyicilerine veda etti.

"Yolları ayırmaya karar verdik"

Seçimin ilk turunun sonlanmasının ardından ayrılık kararı alan Altaylı, "Türkiye yeni bir dönemece girerken, dost dediğim birine daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm, onun yükü olmamalı. Bu yüzden de aslında bir süredir kafamda olan bir şeyi hayata geçirmenin zamanı geldiğine inandım. Ve dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim Sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik" dedi.

Bir süre kendi sitesinden yazmaya devam edecek

Şu an için ne yapacağını bilmediğini söyleyen Altaylı, "Belki uzun, belki kısa bir tatil. 40 yıldır yazmak dışında bir iş yapmadım. Muhtemeldir ki, kendi köşemde, kendi halimde bir şeyler yazarım. Sonrası? Vallahi bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Altaylı bir süre kendi sitesinden yazmaya devam edeceğini söyledi.

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