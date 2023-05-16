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Kasımpaşa Sivas'ta 2 golle kazandı!

Kasımpaşa Sivas'ta 2 golle kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. 

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ben Ouannes ile 84. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 90+7. dakikada Emre Gökay attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 37'ye yükseltirken Sivasspor, 37 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Günay kırmızı kart gördü

Kasımpaşa'nın kalecisi Günay Güvenç, karşılaşmanın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Daha sonra Fall'ın yerine oyuna giren Erdem Canpolay kaleyi devraldı. 

Demir Grup Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 84 Robin Yalçın), Charisis (Dk. 74 Hakan Arslan), Saiz, N'Jie (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 81 Emre Gökay), Caicedo (Dk. 75 Leke James)

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara (Dk. 61 Hajradinovic), Fall (Dk. 90+3 Erdem Canpolat), Eysseric (Dk. 81 Tarkan Serbest), Chouiar (Dk. 62 Yasin Özcan), Koita (Dk. 81 Bahoken)

Goller: Dk. 66 Ouanes, Dk. 84 Fall (Kasımpaşa), 90+7 Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Günay Güvenç

Sarı kartlar: Dk. 21 Goutas, Dk. 45+2 Ulvestad, Dk. 90+2 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 77 Ouanes (Kasımpaşa)

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