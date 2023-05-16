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Depremzededen Kılıçdaroğlu'na para iadesi: Haram edenlere iletirsiniz

Depremzededen Kılıçdaroğlu'na para iadesi: Haram edenlere iletirsiniz

14 Mayıs sonrası hakaretlere maruz kalan depremzede vatandaşlardan biri, Kılıçdaroğlu'na havale yolladı. 11 yakınını kaybeden depremzede, "Haram edenlere iletirsiniz." notunu düştü.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan seçimle birlikte özgür iradesini kullandı. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5'lik oy oranıyla seçimden galip çıktı. Ancak yüzde yüzde 50 artı 1 oya ulaşılamadığı için seçim 2. tura kaldı.

Deprem bölgelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkınca, muhalifler depremzedeleri hedef aldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem bölgelerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 kentin 8’inde ilk sırada çıktı.

Hal böyle olunca muhalif kesim tarafından depremzedelere, ağıza alınmayacak hakaretler ve beddualar edildi.

Muhalif seçmenler, seçim sonuçlarına öfkelenerek depremzedelere adeta kin ve nefret kustu.

Depremzededen hakaretlere tokat gibi iade

Tepki çeken bu olayların ardından Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir depremzededen, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve hakaretlere başvuran muhaliflere tokat niteliğinde bir cevap geldi.

"Haram edenlere iletirsiniz"

Kılıçdaroğlu'na, Ankara Belediyesinin standından aldığı suyun parasını gönderen depremzede, düştüğü notta şu ifadeleri kullandı:

"Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz."

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