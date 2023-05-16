Okan Buruk: Fatih Hoca'yı kutlarım! Tehlikeli bir takım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım. Ligde iyi işler yapıyorlar. Tehlikeli bir takım." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Icardi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maçın kontrolü bizdeydi. Konsantreydik, iyi savunma yaptık. Son haftaların formda takımı İstanbulspor'a karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik."

"İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım"

"İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım. Ligde iyi işler yapıyorlar. Tehlikeli bir takım. Çok da önemli puanlar kazandılar. Onlara da başarılar dilerim."

"Savunma hattımız iki maçtır çok iyi oynadı"

"Savunma hattımız iki maçtır çok iyi oynadı. Victor Nelsson da çok iyi oynadı. Kafasına aldığı darbeden etkilenmedi. İkinci golden önce çok iyi bir mücadele etti. Hepimiz onu alkışladık. Taraftar da maçtan sonra ilk onu tribüne çağırdı. Sergio Oliveira çok önemli bir oyuncu. Hücumda bize etkili oluyor. 1-0 olması, Fredrik Midtsjö'nün dinamizminden yararlanmak istedik. Taktiksel değişiklik yaptık."

"En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

"Şampiyonluğa maç maç gidiyoruz. Fenerbahçe'nin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe ile bitiriyoruz. Tüm maçları kazanarak bitirmek istiyoruz. En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Cumartesi şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç olacak."