BIST 4.590
DOLAR 19,72
EURO 21,44
ALTIN 1.262,07
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Okan Buruk: Fatih Hoca'yı kutlarım! Tehlikeli bir takım

Okan Buruk: Fatih Hoca'yı kutlarım! Tehlikeli bir takım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım. Ligde iyi işler yapıyorlar. Tehlikeli bir takım." dedi.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Icardi kaydetti. 

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maçın kontrolü bizdeydi. Konsantreydik, iyi savunma yaptık. Son haftaların formda takımı İstanbulspor'a karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik."

"İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım"

"İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım. Ligde iyi işler yapıyorlar. Tehlikeli bir takım. Çok da önemli puanlar kazandılar. Onlara da başarılar dilerim."

"Savunma hattımız iki maçtır çok iyi oynadı"

"Savunma hattımız iki maçtır çok iyi oynadı. Victor Nelsson da çok iyi oynadı. Kafasına aldığı darbeden etkilenmedi. İkinci golden önce çok iyi bir mücadele etti. Hepimiz onu alkışladık. Taraftar da maçtan sonra ilk onu tribüne çağırdı. Sergio Oliveira çok önemli bir oyuncu. Hücumda bize etkili oluyor. 1-0 olması, Fredrik Midtsjö'nün dinamizminden yararlanmak istedik. Taktiksel değişiklik yaptık."

"En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

"Şampiyonluğa maç maç gidiyoruz. Fenerbahçe'nin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe ile bitiriyoruz. Tüm maçları kazanarak bitirmek istiyoruz. En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Cumartesi şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç olacak."

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı!
FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı!
Konyaspor, Alanyaspor'u mağlup etti
Konyaspor, Alanyaspor'u mağlup etti
Sinan Oğan kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
Sinan Oğan kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
14 Mayıs'tan bu yana Meral Akşener'in sessizliği sürüyor!
14 Mayıs'tan bu yana Meral Akşener'in sessizliği sürüyor!
Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında galip geldi
Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında galip geldi
Kasımpaşa Sivas'ta 2 golle kazandı!
Kasımpaşa Sivas'ta 2 golle kazandı!
ABD, Rus bilgisayar korsanı Mikhail Pavlovich Matveev için 10 milyon dolar ödül koydu!
ABD, Rus bilgisayar korsanı Mikhail Pavlovich Matveev için 10 milyon dolar ödül koydu!
Seçim öncesi Başbakan Miçotakis'e dava açıldı
Seçim öncesi Başbakan Miçotakis'e dava açıldı
Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik
Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik
Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeleri hedef alanlara: 10 düşünelim 1 diyelim
Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeleri hedef alanlara: 10 düşünelim 1 diyelim
Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için başlıyoruz
İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için başlıyoruz