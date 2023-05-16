FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı!

MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini gerçekleştirdi. Demokrasi tarihinin en yoğun katılımlı seçimlerinden biri olarak kayıtlara geçen seçimlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı önde tamamladı. 7'li Koalisyon'un adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hezimete uğradı. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik vaatleri hafızalardaki yerini korurken seçimden istediği sonucu elde edemeyen FETÖ'cüler çareyi yurt dışına kaçmakta buldu.

FETÖ'CÜLER YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

14 Mayıs seçimlerinde oy oranında yüzde 50+1 şartı sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kalırken umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cülerin hayalleri de yerle bir oldu. Çareyi yurt dışına kaçmakta bulunan 3 FETÖ'cü sınır noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ'cü olduğu tespit edildi.