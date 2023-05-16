Davutoğlu sildi ama Alpay Özalan'dan kaçamadı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından Ahmet Davutoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Davutoğlu'nun seçim sonuçları sonrası yaptığı paylaşımı silmesini tiye aldı. İşte Özalan'ın Davutoğlu paylaşımı;

''Ahmet Davutoğlu, bu paylaşımından sonra CHP'ye hiç oy kazandırmadan bu milletvekillerini aldığı için CHP seçmeni tarafından linç edildi. Paylaşımını sildi. Kemal Kılıçdaroğlu, nasıl çarpıldığını seçmenlerinin görmesini istemiyor. Hesap Uzmanı ya o bakımdan!''