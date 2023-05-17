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Millet İttifakı liderleri bugün tekrar toplanıyor

Millet İttifakı liderleri bugün tekrar toplanıyor

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanları Çarşamba günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

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Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkanları bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Saat 15.00'te gerçekleştirilecek toplantıda kampanya sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının başına Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu getirilecek.

Bu konudaki soruyu yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan,
"Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten kampanya içinde. Canan Hanım bizim İstanbul İl Başkanımız. Elbette ki kampanyanın içinde" ifadesini kullandı.

14 Mayıs seçim sürecinde, Cumhur İttifakı, muhalefeti terör örgütleri ile iş birliği yapmakla suçlamıştı. CHP kurmaylarına göre, beklenen oyun alınamamasında bu suçlanamanın da etkisi var.

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan il mitinglerinin daha az yapılacağını, güvenlik kaygısı taşıyan seçmenlerle buluşulacağını belirterek, "hakikati paylaşmak için kapı kapı gezeceğiz" dedi.

İlk turda aldığı yüzde 5, 2 oyla 2. tur için anahtar konumunda olan ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la bir görüşme yapılması da bekleniyor.

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