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'3 ilde 3 vekil başka partiye geçti' iddiası için açıklama

'3 ilde 3 vekil başka partiye geçti' iddiası için açıklama

Şanlıurfa, Batman ve Mersin'de 3 milletvekilinin itirazlar sonucu başka partiye geçtiği iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan iddiaların tamamı yalanlandı.

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Cumhur İttifakı'nın büyük üstünlüğüyle sona eren milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından siyasi partilerin itiraz süreçleri devam ediyor.

İtirazlar sonucu bazı illerde milletvekilerinin parti değiştirdiği iddiaları bazı siyasi yöneticiler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.

İddiaların tamamı yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre 'Şanlıurfa'da AK Parti vekili YSP'ye, Batman'da AK Parti listesinden giren HÜDA PAR milletvekili YSP'ye, Mersin'de AK Parti vekilin İYİ Parti'ye geçti' iddiaları yalanlandı.

Söz konusu iddialara ilişkin Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin de açıklama yaptı.

Şahin açıklamasında, ''Mersin ve Batman’daki seçim sonuçlarına ilişkin haberler, tamamen gerçek dışı olup manipülasyon amaçlıdır. Batman’da itirazlar değerlendirilmiş olup süreç kapanmıştır. Mersin de ise 11.413 gibi açık ara ile kazanılmıştır. Herkes işine baksın…'' ifadelerini kullandı.

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