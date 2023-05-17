Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 3-7. kilometrelerindeki Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara ve İstanbul yönlerinde havalandırma sistemine ait jet fanlarının aylık periyodik bakımları yapılıyor. Bu nedenle yolun Ankara yönünde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa il sınırı-Birecik Kavşağı 18-23. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-38. kilometrelerindeki 13 tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bergama-Soma yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 13-17. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kelkit Kavşağı-Erzincan-Erzurum yolunun 19. kilometresindeki Havaalanı Kavşağı'nda sinyalizasyon bakım ve onarım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerinde fore kazık çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz taşıyor.