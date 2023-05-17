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Çin, Hollanda'yı Avrupa Birliği'nde "öncelikli ortak" görüyor

Çin, Hollanda'yı Avrupa Birliği'nde "öncelikli ortak" görüyor

Çin Başbakanı Li Çiang, ülkesinin Hollanda'yı Avrupa Birliği (AB) içinde "öncelikli ortak" olarak gördüğünü, farklı alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

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Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Çin ile Hollanda arasında açık ve faydaya dayalı işbirliğinin her iki ülkenin ve halklarının çıkarına olduğunu vurgulayan Li, Çin'in Hollanda'yı AB içinde "öncelikli ortak" olarak gördüğünü, ülkenin yüksek kaliteli ürünlerinin ve rekabetçi şirketlerinin Çin pazarına girmesinin desteklediğini ifade etti.

Li, Çin'in pazarını dışa açmayı sürdüreceğini, fikri mülkiyet haklarının korunmasını geliştireceğini, Hollanda'nın da Çin şirketlerine açık, adil ve ayrımcı olmayan bir yatırım ortamı sunması umduklarını kaydetti.

Çin ve Avrupa'nın uluslararası alanda gerçek çok taraflılığı benimsemesi ve kamplar arasında cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa karşı çıkması gerektiğine işaret eden Li, Hollanda'nın Avrupa'nın stratejik özerkliğe bağlı kalmaya ve Çin-Avrupa bağlarını geliştirmeye teşvik etmesini umduklarını dile getirdi.

Hollanda Başbakanı Rutte de görüşmeye ilişkin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Çinli mevkidaşı ile ticari ilişkiler ve iklim değişikliği ile mücadeleyi ele aldıklarını, Ukrayna'daki savaş konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Hollanda, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabetin yeni cephesi haline gelen çip sektöründe, çip üretim donanımlarının üretiminde önemli paya sahip. Hollandalı şirket ASML, ileri teknoloji çiplerin yapımında kullanılan fotolitografi makinelerinin en önemli üreticisi konumunda bulunuyor.

Rutte hükümeti, Mart 2023'te, ABD'nin Çinli çip üreticilere yönelik ihracat kısıtlamalarını izleyerek Çin'e yapılacak çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin ek kısıtlamalar açıklamıştı.

Hollanda, AB ülkeleri içinde Çin'den en fazla ithalat yapan birinci, Çin'e en fazla ihracat yapan üçüncü ülke konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2022'de 153 milyar dolara ulaşmıştı.

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