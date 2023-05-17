Seçim hezimeti sonrası ilk toplantı! Altılı Masa bugün toplanıyor

14 Mayıs seçimlerinde büyük hezimet yaşayan ve Meclis'te çoğunluğu le geçirme hedeflerinin çok uzağında kalan Mille İttifakı'nın 6 lideri bugün ilk kez bir araya geliyor. Millet İttifakı toplantısı bugün saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

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14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiç kimse çoğunluğa ulaşamadığı için ikinci tur gerçekleştirilecek. En fazla oyu alan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'taki 13. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Propaganda süreci ise dün itibariyle başladı. Millet İttifakını oluşturan 6 lider, bugün saat 15'te CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.