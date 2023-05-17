Yeminden önce yeni kabine açıklanacak! Kimler bakan oluyor?

14 Mayıs seçim sonuçları yarın kesinleşecek. Seçim sonuçlarına itiraz bugün sona eriyor. Ardından da YSK seçimin kesin sonuçlarını açıklayacak. YSK kararından 3 gün sonra ise milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığı için milletvekili seçilen 16 bakanın istifa edip etmeyecekleri merak ediliyor. İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar...

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14 Mayıs seçim sonuçlarına itirazlar bugün sona erecek. Ardından da YSK seçimin kesin sonuçlarını açıklayacak. Yeni milletvekillerinin ne zaman yemin edeceği kesin sonuçların ilanına göre belirlenecek. 28’inci dönem parlamentosu, YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinden sonraki 3’üncü gün saat 14.00’te yemin için toplanacak.

Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları için tarih

YSK, cumhurbaşkanı seçiminin birinci turuna ilişkin kesin sonucu 19 Mayıs’ta, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin kesin sonucu ise 1 Haziran’da açıklayacak. Ancak YSK’nın mayısın son haftasından önce milletvekili genel seçimiyle ilgili kesin sonuçları ilan etmesi beklenmiyor.

Şentop'a göre yemin ikinci turdan sonra

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da dün CNN Türk’te katıldığı yayında, yemin töreninin 29-30 Mayıs’ta olabileceğini söyledi. Şentop “Benim kanaatim önceki takvimlere de baktığımızda, bu şekilde süreç devam ederse Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra toplanır” dedi.

Kabinede kesinti olmaması için...

Kabine'de görevli 16 bakan AK Parti listelerinden milletvekili seçilmişti. Bu isimlerin Meclis'teki törende yemin etmelerinin ardından yasa gereği bakanlık görevleri sona erecek. Yeni kabine listesi Yemin töreninden önce açıklanırsa, Milletvekili seçilen AK Partililer’den kabineye alınmayanların bakanlık görevleri sona ermiş olacak. Seçilen eski bakanlar, Meclis’te yemin ederek parlamenterlik hizmetine başlayacaklar.

Kimler bakan olacak?

Bir yandan ikinci tura hazırlanan AK Parti'de yeni bakanların kimler olacağıyla ilgili kulisler de aldı başını gidiyor. Eski Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un isimleri “yeni kabinede adalet bakanı olacak"lar listesinde geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını “stratejik bakanlıklar” olarak gördüğü ve Süleyman Soylu ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun milletvekilliğinden istifa ederek bakanlık görevlerine devam edebilecekleri belirtiliyor.

Dışişleri için Hakan Fidan formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le yaptığı son görüşmede yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerine MİT Başkanı Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ı alması ise MİT Başkanı Fidan'ın Dışişleri Bakanı olacağı şeklinde yorumlanmıştı. İbrahim Kalın'ın da yeni dönemde MİT'in başına geçebileceği belirtiliyor.