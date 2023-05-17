MHP, Sinan Oğan'a ateş püskürdü! Üst üste tepkiler geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda kilit isim konumuna gelen Sinan Oğan, kimi destekleyeceğini 1-2 gün içerisinde açıklayacağını duyurdu. O kararını açıklamadan MHP kanadı Sinan Oğan'a karşı taarruza geçti. MHP kanadından Sinan Oğan'a peş peşe ağır suçlamalar yapıldı...

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından kritik bir konuma gelen Sinan Oğan'a MHP'den peş peşe ağır suçlamalar geldi. Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1 turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter "Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz" derken Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Sinan Oğan'ın eski defterlerini açtı.

Pazarlık payın yok başka kapıya!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Sinan Oğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1 turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" dedi. Yıldız'ın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'a gönderme yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyeçi Hareket Partisi'dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli'dir. Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Bahçeli'nin danışmanı geçmişini karıştırdı!

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Oğan'ı gençliğinde Marksist olmakla suçlayarak "Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman'ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP'de... Tam Zübük hikayesi gibi. Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden 'Pazarlıklarımız olacak' demişti." ifadelerini kullandı.

Milliyetçiliğin siyasi merkezi MHP'dir

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Oğan'a yönelik olarak "Türk Milliyetçiliği'nin siyasi merkezi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Siyasi mücadelemizde hedef ve metodu tayin kudret ve iradesi de MHP'dedir. Türk Milliyetçilerinin istikametini dava disiplinimiz ve vizyonumuzla sadece Liderimiz tayin eder. MHP dışında olup, başka yerlerde istikamet çizmeye kalkanların çabaları boş, sözümona tahlilleri tutarsız ve yine sözde hedefleri güdümlüdür." ifadelerini kullandı.