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AK Parti'nin ulusalcı seçmen planı! Sadece Kemal Kılıçdaroğlu hedef alınacak

AK Parti'nin ulusalcı seçmen planı! Sadece Kemal Kılıçdaroğlu hedef alınacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylama öncesi AK Parti seçim stratejisini belirledi. AK parti, kampanya boyunca Millet İttifakı'nın diğer ortaklarını hiç araya katmadan doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alacak...

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri konusundaki stratejisinin detaylarını yazdı.  "Hem AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantı hem strateji ekibinin çalışması bize bazı ipuçları veriyor" diyen Selvi, şunları kaydetti:

14 Mayıs'ın devamı değil...

1- Bu seçim ikinci tur seçim ama 14 Mayıs seçimlerinin devamı değil. Yeni bir seçim olarak bakılacak.

2- Kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir dil kullanılacak. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti vurgusu önem kazanacak.

Sadece Kılıçdaroğlu hedef alınacak

3- Sadece Kılıçdaroğlu hedef alınacak.

4- Güven ve istikrar vurgusu önplana çıkarılacak.

5- Seçimlerde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeninin sandığa gitmesi sağlanacak.

Ulusalcı seçmen kazanılmaya çalışılacak

6- HDP’den dolayı CHP’ye oy vermeyen ulusalcı seçmen kazanılmaya çalışılacak.

7- Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gezisini deprem bölgesine yapacak. Kampanyanın ağırlığı, oy deposu olduğu için büyükşehirlere verilecek.

8- Şehirli ve ortadirek seçmen hedef alınacak.

9- Pozitif bir kampanya yürütülecek.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın

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