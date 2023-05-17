BIST 4.590
DOLAR 19,75
EURO 21,47
ALTIN 1.262,21
HABER /  EKONOMİ

TCMB'den menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama

TCMB'den menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama

Liralaşma Stratejisi kapsamında Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'e eklenen geçici madde ile 2023'ün geri kalanında gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesaplarına ek dönüşüm hedefi uygulanacak.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), "Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.


Liralaşma Stratejisi kapsamında Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'e eklenen geçici madde ile 2023'ün geri kalanında gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesaplarına ek dönüşüm hedefi uygulanacak.

26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinden itibaren 28 Temmuz 2023 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar, 28 Temmuz 2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30'un altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 10'u oranında ilave menkul kıymet, söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da gece yarısı dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı
Kastamonu'da gece yarısı dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı
Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti İnter oldu Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da
Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti İnter oldu Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi: Şimdi herkes 'Muharrem İnce haklıymış' diyor
Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi: Şimdi herkes 'Muharrem İnce haklıymış' diyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Mayıs nerelerde yattı 2023 sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Mayıs nerelerde yattı 2023 sorgulama
Fenerbahçe'nin ligde yarınki konuğu Trabzonspor
Fenerbahçe'nin ligde yarınki konuğu Trabzonspor
İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğuna neden oldu
İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğuna neden oldu
Galatasaraylı Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı
Galatasaraylı Victor Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Kırklareli'nde baba-oğul tartışması çok korkunç bitti!
Kırklareli'nde baba-oğul tartışması çok korkunç bitti!
Çin, Hollanda'yı Avrupa Birliği'nde "öncelikli ortak" görüyor
Çin, Hollanda'yı Avrupa Birliği'nde "öncelikli ortak" görüyor