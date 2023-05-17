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İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğuna neden oldu

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Yağışlı hava kentteki trafik akışını da olumsuz etkiledi.

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle baz istasyonu direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, otobüsün üzerine devrildi.

Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Otobüsün yoldan kaldırılmasıyla açılan yolda trafik kontrollü sağlanıyor. Baz istasyonunun yoldan kaldırılma çalışması ise sürüyor.

Avcılar'da D-100 kara yolu Parseller mevkisi ve Bahçeşehir'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Edirnekapı Savaklar Caddesi Haliç Köprüsü yol ayrımı sonrası Ayvansaray yönü, TEM Gaziosmanpaşa Kavşağı öncesi FSM Köprüsü yönü, O3 Bayrampaşa'da Vatan Caddesi yönü ve Sahil Yolu Yeşilköy Havacılık Müzesi öncesi Sirkeci yönünde trafik kazası meydana geldi.

Arnavutköy Habibler Yolu Mescid-i Selam sonrası Sultangazi istikameti ile D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi Mecidiyeköy istikametinde trafik ağır ilerliyor.

Kentin Anadolu yakasında da yer yer hafif sağanak etkili oluyor. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerliyor. Yağışın etkisiyle meydana gelen trafik kazaları da trafik yoğunluğunu artırıyor.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa geçişlerinde yoğunluk dikkati çekiyor.

Özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 08.35 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

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