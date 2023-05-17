Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti İnter oldu Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki İtalyan takımından Inter, ezeli rakibi Milan'ı 1-0 yenerek İstanbul'da oynanacak finale yükseldi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Inter ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti.

İlk yarının başında Milan gol için yüklense de Inter daha sonra oyunda dengeyi kurdu.

Karşılaşmada devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 74. dakikada Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, ezeli rakibi Milan’ı rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale yükselen taraf oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle Inter taraftarları büyük coşku yaşadı.

Bu arada, Inter kadrosunda maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

Inter, 13 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak

Bu sonuçla Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2010 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi’ni daha önce 3 kez kazanan Inter, 6. kez bu kupada final oynayacak.

Bu arada Inter, İstanbul’un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak.

Inter'in finaldeki rakibi ise yarın belli olacak. İngiltere'nin Manchester City takımı, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, ilk maçta 2-0 yendiği ezeli rakibi Milan'ı dün akşam oynanan rövanş mücadelesinde 1-0 mağlup ederek, finale yükselen Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Çalhanoğlu, "İki ay önce bunun için bir rüya diyordum. Şimdi benim evimde (Türkiye'de) final oynayacağız, orada olmak bir hayal. Teknik heyeti, takım arkadaşlarımı, taraftarları tebrik ediyorum, aynı zamanda bugün iyi oynayan Milan'ı da tebrik ederim. Bugün bizim için çok değerliydi. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Milan'da forma giydiği hatırlatılan ve derbilerde oynamanın kendisine nasıl hissettirdiği sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Geçen yıl olanlardan ötürü benim için ağırdı ama geçmiş, geçmişte kaldı. Eski takım arkadaşlarımla iyi bir ilişkim var, Maldini'ye saygı duyuyorum." yanıtını verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu zafere ihtiyaçları olduğunu dile getiren Çalhanoğlu, "Bugün rahatım ve mutluyum. Yarın rakibimizin kim olacağını göreceğiz ama finalde olmaktan dolayı mutluyum." dedi.