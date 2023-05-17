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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı ilçelerindeki bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 830 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K, C.A, B.C, R.S, E.K, A.S. A.B, E.K. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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