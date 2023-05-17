CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı HÜDA PAR'la vuracak! 'Baharlar gelecek' söylemi unutulacak

CHP, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kampanya planını yaptı. Kandil'in desteğine karşı çıkacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı HÜDA PAR ve Hizbullah terör örgütü ilişkisi üzerinden vuracak.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’taki ikinci tur oylama öncesi kampanya stratejisi belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun söylemini “güvenlik” meseleleri üzerine inşa edeceğini belirten Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve AK Parti'ye HÜDA PAR üzerinden yükleneceğini yazdı.

Sana Söz Baharlar Gelecek' rafa kalktı

CHP ilk turdaki seçim stratejini ve söylemlerini tamamen rafa kaldırıyor. Kılıçdaroğlu “Kılıçdaroğlu, tam dokuz aydır sürdürdüğü ‘Sana Söz Baharlar Gelecek’ temalı ‘suya sabuna dokunmayan’ seçim kampanyasını rafa kaldırarak, 28 Mayıs'a kadar daha agresif bir dil benimseyecek” diyen İsmail Saymaz şunları kaydetti:

Erdoğan HÜDA PAR üzerinden vurulacak

“AK Parti, HÜDA PAR ve Hizbullah ilişkisi üzerinden vurulacak. ‘Hizbullah'ı meclise soktunuz’ denilecek. Hüda Par'ın ‘Türküm’ demediği vurgulanacak. Terör ve güvenlik politikalarıyla ilgili karşı duruş gösterilecek. ‘PKK ile FETÖ ile asıl siz iç içesiniz’ diye çıkış yapılacak. ‘Bir tek çakıl taşımızı kimseye kaptırmayacağız’ vurgusu öne çıkarılacak. Suriyeliler ve kaçak göçmenler meselesinin altı çizilecek.”