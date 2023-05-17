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Erzincan'da İranlı çobanın cesedi su kanalında bulundu

Erzincan'da İranlı çobanın cesedi su kanalında bulundu

Erzincan’ın Günbağı köyünde İran uyruklu çoban su kanalında ölü bulundu.

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Merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşayan Turabi G., kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatan İran uyruklu Bahri Hajıpourkhalkalou’dan (39) haber alamaması üzerine durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın en son görüldüğü HES’e ait sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Gece saatlerinde bölgede arama ve tarama faaliyeti yürüten ekipler, çobanın cesedini kaybolduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre ilerde kanala ait mazgal önünde buldu.

Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İran uyruklu çobanın su kanalına düşen koyunları kurtarmak isterken suya kapılıp boğulduğu düşünülüyor.

Öte yandan daha önceden de yaban hayvanlarının düşerek telef olduğu etrafı açık sulama kanalının tehlike oluşturduğunu vatandaşlar dikkat çekerek, “Sulama kanalına her yıl onlarca yaban hayvanı düşüp telef oluyor. Etrafının tel örgülerle kapatılması, yaban hayatının geçişişinin sağlanması için kısımlar yapılması talebimizi ilgile mercilere defalarca ilettik. Lakin dikkat alan olmadı. Nesli tükenmekte olan hayvanlar da böylelikle telef oluyor” ifadelerine yer vermişlerdi.

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