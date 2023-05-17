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İpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında çalışmalar tamamlanıyor

İpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında çalışmalar tamamlanıyor

Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınındaki 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli tır parkının gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor.

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Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021 yılında vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in adının verildiği tır parkında alt ve üst yapı çalışmalarında sona gelindi.

Tır parkındaki işletmelerin kurulumlarını bitirmesinin ardından tesisin gelecek ay hizmeti girmesi planlanıyor.

Sınır kapısı önünde zaman zaman yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırması beklenen 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli park alanı sürücülere pek çok imkan sağlayacak.

Tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhane yer alacak.

Sosyal alanları kullanacak sürücüler sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek.

Tır parkı yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için gurbetçilere de hizmet verecek. Gurbetçiler hem geliş hem de dönüş yolunda park alanını kullanarak konforlu seyahat etme imkanı elde edecek.

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