Kadir Albayrak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kadir Albayrak hangi partiden?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak bugün en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Tekirdağ'da depremzedeleri kaldıkları otellerden çıkarttığı iddia edilen Kadir Albayrak'ın hayatı da merak konusu oldu. İddiaları yalanlayan Kadir Albayrak 74 yaşında ve aslen Tekirdağlı. CHP'li olan Kadir Albayrak Gülseren Albayrak ile evli.

Abone ol

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak hakkındaki iddialar ile bugün en çok konuşulan, araştırılan isimlerden biri oldu. Depremzedeleri kaldıkları otellerden çıkarttığı iddia edilen Kadir Albayrak iddiaları yalanladı. Bu gelişmenin ardından Kadir Albayrak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak edildi.

Kadir Albayrak kimdir?

Kadir Albayrak (18 Şubat 1949, Tekirdağ), Türk bürokrat ve siyasetçi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı.

İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuvar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

2007 yılında emekliye ayrıldı. 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda 6 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 8 Nisan 2014 tarihinde görevi devraldı. 8 Nisan 2019'da 2. Dönem Büyükşehir Başkanlığına başladı.

2021 yılında Macaristan Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmiştir