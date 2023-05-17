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17 Mayıs 2023 altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş "2.tur seçim sürecinde bunlar olmayacak" diyerek sıraladı

17 Mayıs 2023 altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş "2.tur seçim sürecinde bunlar olmayacak" diyerek sıraladı

Seçim öncesi tarihi zirveleri gören altında kısa süreli düşüş yaşandı. Altın alacaklar için uzmanlar uyarıyor. Her düşüş bir alım fırsatı...Altın fiyatları yaz aylarında resmen uçacak. İşte son durum ve uzman isim İslam Memiş'in değerlendirmeleri...

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Altın en çok kazandıran olmaya devam ediyor. Kısa bir düşüş sonrası altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 17 Mayıs gram altın 1262 lira seviyesinden işlem görüyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı son değerlendirmede şunları kaydetti:

"2.tur seçim sürecinde

- Sosyal medyada azgın saldırılar -

Kapalıçarşı’da kuyruklar

- Makas aralıkları ve işçilikler OLMAYACAK. Şimdiden hasretle bekleyenlere duyrulur. Politikacılar seçim meydanlarında “Dolar 30, altın 2 bin lira olacak” demedi. “Ekonomi daha da iyi olacak” dediler. Benim anlamadığım; Buna rağmen seçmenler seçim öncesi neden dolar, altın kuyruğuna girdi. Neden 22,60’dan dolar, 1.500’den altın aldılar? Kim kime güvenmiyor? Sorun kimde?" 

17 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.262,92-1.263,13

Çeyrek altın 2.210,00-2.292,00

Yarım altın 4.433,00-4.599,00

"Bu fırsat bir daha zor yakalanır"

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, “Piyasalar Cumhurbaşkanın ikinci turu alacağına inandı ve düzeltmeler yaptı. Bu düşüş alıcılar için bir fırsat. Altın almak isteyen vatandaşların bunu değerlendirmelerini öneriyoruz, bunu bir daha zor yakalarlar. Tasarruf sepetlerinde mutlaka yüzde 30 civarında altın almalarını öneririm.” şeklinde konuştu.

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