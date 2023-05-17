Cüneyt Özdemir ne dedi, neden gündem oldu? Yüzde yüz dedi paylaştı Sinan Oğan sözleri

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oylarını kulladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Seçimin kilit ismi ise ATA İttifakı adayı Sinan Oğan oldu. Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek merak konusuyken Gazeteci Cüneyt Özdemir yüzde yüz dedi ve Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğini yazdı.

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14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gitti ve cumhurbaşkanlığı için oylarını kullandı. YSK'nın kararına göre hiçbir aday salt çoğunluğu bulamadı ve seçim 2. tura kaldı. 2. turun kilit isimlerinden biri de Sinan Oğan oldu. Yüzde 5'lik bir oran alan Sinan Oğan'ın 2. turda kimi destekleyeceği ise merak konusu. Gazeteci Cüneyt Özdemir Sinan Oğan hakkında yüzde yüz diyerek bir yazı paylaştı ve Sinan Oğan'ın 2. turda kimi destekleyeceğini yazdı.

Yüzde yüz çıkışı

Cüneyt Özdemir, Sinan Oğan’ın ikinci turda kimi destekleyeceğine yönelik yaptığı yorumda “Sinan Oğan, yüzde yüz kazanana oynayacak. Akıllı olan da bu Cumhur İttifakı'na destek verecek. Neymiş, Sinan Oğan pazarlık yapıyormuş. Kardeşim DEVA 14 vekil çıkarmış, siz ne diyorsunuz ya...” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir’in seçim sonuçları ve ikinci tur değerlendirmesi şöyle:

“Çok duygusal kaldı Millet İttifakı sloganları. 'Sana söz' 'parlamenter sistem' çok havada kaldı. Toplumda büyük karşılık bulamadılar. Yeni bir stratejiyle çıkmaları lazım. 12.30'da toplanacaklar da karar verecekler ölme eşeğim ölme! Seçmende büyük bir küskünlük var, sandığa toplumu nasıl getirecekler? Sinan Oğan meselesi var! Sinan Oğan, yüzde yüz kazanana oynayacak. Akıllı olan da bu, cumhur ittifakına destek verecek. Neymiş Sinan Oğan pazarlık yapıyormuş. Kardeşim DEVA 14 vekil çıkarmış, siz ne diyorsunuz ya..