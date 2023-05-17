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17 Mayıs 2023 Bitcoin, Euro ve Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

17 Mayıs 2023 Bitcoin, Euro ve Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

Haftanın yeni işlem gününde piyasalarda son durum ne? Dolar 19,74 liradan işlem görürken Euro 21.50 liraya doğru yükselişini sürdürüyor. Bitcoin de durum fena... Geçtiğimiz aylarda 30 bin sınırını aşan kripto para lideri Bitcoin'de düşüş var.

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Serbest piyasada 19,7420 liradan alınan dolar 19,7440 liradan satılıyor. 21,4300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4320 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 19,7160 lira, avronun satış fiyatı ise 21,4200 lira olmuştu.

Kripto para piyasasında neler oluyor?

17 Mayıs 2023 Bitcoin 26.995 dolardan, Türk lirası karşısında ise 533.268 TL‘den işlem görüyor.

Ethereum (ETH)  1.820, Cardano (ADA) 0,369, Dogecoin (DOGE) 0,0727 ve Ripple 0,452 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Decentraland (MANA) en çok yükselen altcoin oldu.

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