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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur öncesi gençlere yönelik paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci tur öncesi gençlere yönelik paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur öncesi gençlere seslendi. Erdoğan, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs'ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum." dedi.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Gençlerin 14 Mayıs'ta iradesine sahip çıktığını, tercihini sandıklara özgürce yansıttığını, demokrasiye omuz verdiğini belirten Erdoğan, her bir gence teşekkür etti.

"Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs'ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."

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