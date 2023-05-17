Meksika - ABD sınırında bekleyen göçmenler için yeni barınma merkezi

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü Başkanı Francisco Garduno, göçmen gözetim merkezinde 27 Mart'ta çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yargılandığı davada merkezin kapatılması yönünde rapor hazırlamakla sorumlu tutuldu.

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Davadan sorumlu yargıç, Garduno'nun 15 günde bir mahkemeye rapor vermesine karar verdi. Ulusal Göç Enstitüsü Başkanı Francisco Garduno, sınır bölgesinden kurtarılan göçmenler için Zaragoza Köprüsü'nde inşa edilecek 80 kişilik geçici barınma merkezindeki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

OLAY

Meksika ile ABD sınırında yer alan Ciudad Juarez kentindeki göçmen gözetim merkezinde 27 Mart'ta çıkan yangında, tamamı erkek 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Meksika Federal Yargı Konseyi, mahkemenin üç Meksikalı göçmenlik görevlisi, bir özel güvenlik görevlisi ve bir Venezuelalı göçmenin, yangında ihmali ve dahli bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına hükmettiğini açıklamıştı.

Tesis içindeki güvenlik kameralarından alınan 30 saniyelik videoda, alevler odayı sardığında bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığı ancak birkaç gardiyanın dışarıda dolaştığı görülüyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sorumluların "yasalara uygun biçimde" cezalandırılacağını söylemişti.

Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savunarak "Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Meksikalı yetkililer, yangın sırasında tesiste çoğunluğu Guatemala'dan olmak üzere Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Honduras ve Venezuela'dan gelen toplam 68 göçmenin bulunduğunu açıklamıştı.

Meksika, Kovid-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.