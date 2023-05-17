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Orka Holding’ten depremzede çocuklar için TED’e eğitim bağışı

Orka Holding’ten depremzede çocuklar için TED’e eğitim bağışı

Orka Holding, mart ayından bu yana "Çocuklar Bizim Her Şeyimiz, Eğitimleri Geleceğimiz" mottosuyla yürüttüğü destek projesi kapsamında ürün satışlarından elde edilen geliri Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağışladı.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, bağış kapsamında ilk etapta deprem bölgesindeki 36 çocuğun 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı masrafları karşılanacak.


Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, projenin gelirini Orka Holding merkez ofiste düzenlenen mini bir törenle TED Genel Başkanı Sinan Selçuk Pehlivanoğlu’na takdim etti.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için başlattıkları yardım faaliyetlerini ilk günkü inanç ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.


Orakçıoğlu, şunları kaydetti:


"Mart ayından itibaren TED iş birliğinde başlattığımız Çocuklar Bizim Her Şeyimiz, Eğitimleri Geleceğimiz destek projemizle de depremzede çocuklarımızın ve ailelerin yüzlerini bir nebze de olsa güldürmeyi amaçladık. Çocuklarımızın geleceğine katkı sunabilmek bizler için onur ve mutluluk kaynağı. Bu anlamda TED iş birliğiyle yürüttüğümüz projenin gelirini kendilerine takdim etmekten ayrıca gurur duyuyoruz. TED ile bundan sonra da deprem bölgesine olan yardımlarımız yeni projelerimizle artarak sürecek."

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