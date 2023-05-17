CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi başlıyor

Lig kapsamındaki ilk organizasyon 20-21 Mayıs tarihlerinde "Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri" adıyla düzenlenecek.Abone ol
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyonla başlayacak.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2023 yılında 7 etaptan oluşacak.
Lig kapsamındaki ilk organizasyon 20-21 Mayıs tarihlerinde "Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri" adıyla düzenlenecek. Manavgat'ta yapılacak yağlı güreş müsabakalarının kayıtları, yarın saat 20.00'de kapanacak.
Türkiye Yağlı Güreş Ligi çatısı altında düzenlenecek 7 organizasyon şöyle:
20-21 Mayıs / Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri
10-11 Haziran / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Yağlı Güreşleri
24-25 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri
22-23 Temmuz / Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri
5-6 Ağustos / Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
19-20 Ağustos / Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri
2-3 Eylül / 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri