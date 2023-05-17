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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi başlıyor

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi başlıyor

Lig kapsamındaki ilk organizasyon 20-21 Mayıs tarihlerinde "Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri" adıyla düzenlenecek.

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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyonla başlayacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2023 yılında 7 etaptan oluşacak.

Lig kapsamındaki ilk organizasyon 20-21 Mayıs tarihlerinde "Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri" adıyla düzenlenecek. Manavgat'ta yapılacak yağlı güreş müsabakalarının kayıtları, yarın saat 20.00'de kapanacak.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi çatısı altında düzenlenecek 7 organizasyon şöyle:

20-21 Mayıs / Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri

10-11 Haziran / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Yağlı Güreşleri

24-25 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri

22-23 Temmuz / Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri

5-6 Ağustos / Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

19-20 Ağustos / Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri

2-3 Eylül / 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

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