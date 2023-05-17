Cemal Enginyurt Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşmesini anlattı: Bu oyların tamamı gelir

İkinci turda Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken CHP listelerinden yeniden seçilen Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda gerçekleştirdiği 'Sinan Oğan' görüşmesini canlı yayında aktardı.

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14 Mayıs'ın ardından gözler resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 5,17 oranında oy olan Sinan Oğan'a çevrildi. Oğan ittifak olarak destek vermeleri için kabul edilmesi gereken koşullarını sıraladı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Enginyurt'un hem Oğan hem de Ümit Özdağ ile görüşme teklifine sıcak bakıyor.

Sözcü TV'de seçim gündemini değerlendiren Enginyurt, Sinan Oğan seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakış açısıyla ilgili de bir yorum getirdi.

"Kılıçdaroğlu görüşeceğini ifade etti"

Enginyurt, canlı yayında yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü, "Sinan Oğan, hatta Ümit Özdağ'ı da davet etmek gerekiyor" dediğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

'Neden Ümit Özdağ?' diyeceksiniz. Sinan Oğan 2 milyon 700 bin oy almış olabilir ama Zafer Partisi de 1 milyon 300 bin oy aldı. Öyleyse sadece Sinan Oğan ile görüşmek yetmiyor, Ümit Özdağ ile de görüşerek birlik ve beraberlik mesajının ne kadar güçlü verileceğini göstermek gerekir. Kemal bey memnuniyetle karşıladı. Görüşeceğini ifade etti. O konuda görüşmeler an itibarıyla devam ediyor.

"Kılıçdaroğlu ile Erdoğan baş başa kaldığında hem gönüllü şekilde oy verecekler hem de oy toplayacaklar"

Ümit Özdağ'a göç işlerinden sorumlu bir bakanlık, Sinan Oğan'a da bakanlık veya cumhurbaşkanı yardımcılığı verilebileceği fikrini paylaşan Enginyurt şunları söyledi:

"Bu oyların tamamı gelir, bu kadar iddialı söylüyorum. Ben Sinan Oğan'a oy veren arkadaşlarımın tamamına yakınını tanıyorum. Bunların ortak özelliği şu: 2 milyon 800 bin oyu verenin neredeyse tamamına yakını Recep Tayyip Erdoğan ile asla bir araya gelmez. Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemediği için Sinan Oğan'ı tercih ettiler ama Kılıçdaroğlu ile Erdoğan baş başa kaldığında hem gönüllü şekilde oy verecekler hem de oy toplayacaklar çevrelerinden. Sandığa gitmeyen arkadaşlarını da ikna edecekler.