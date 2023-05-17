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TÜİK: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a geriledi

TÜİK: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a geriledi

TÜİK, Ocak-Mart arası dönemi kapsayan yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre ilk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

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TÜİK, Ocak-Mart arası dönemi kapsayan yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.

TÜİK'e göre ilk çeyrekte işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısı 3 milyon 483 kişi oldu

İşsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu.

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