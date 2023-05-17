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İran'da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı

İran'da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı

İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak, bir Rus bankasının ilk kez ülkesinde temsilcilik açtığını duyurdu.

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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peymanpak, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB Bank'ın İran'da temsilcilik açtığını açıkladı.

Peymanpak, "Ticareti Geliştirme Teşkilatının devam eden çabaları sonucunda Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB Bank, İran'da temsilciliğini açtı. Bu, İran'da doğrudan varlığı olan ilk Rus bankasıdır ve döviz gelirlerinin bir kısmının tröst ağından bankacılık ağına aktarılmasında ve ticaretin şeffaflığında etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yaptırımları altındaki İran ve Rusya, ticari ve mali işbirliğini artırarak, doları kademeli olarak bankacılık işlemlerinden ve ikili ticaretten çıkarmaya çalışıyor.

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugün beraberindeki heyetle İran'ı ziyaret ediyor.


Novak'ın ziyareti sırasında İran ile Rusya arasında bir dizi ekonomik anlaşmanın yanı sıra Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara Demiryolu anlaşmasının imzalanması öngörülüyor.

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