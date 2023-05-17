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Şırnak Valiliği'nden seçim gecesine ilişkin açıklama!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şırnak Valiliği'nden seçim gecesine ilişkin açıklama!

 ŞIRNAK Valiliği, seçim gecesi sonuçlar açıklandıktan sonra Cizre ilçesinde izinsiz gösteri yapan kişilere yönelik adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

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Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2023 günü ilimiz Cizre ilçesi Mezbahane Caddesi üzerinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra havaya ateş eden, taşkınlık yapan ve yüzleri kapalı eylem yapmaya çalışan şahıslara ananda müdahale edilmiş, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu arada başlatılan soruşturma kapsamında izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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