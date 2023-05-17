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Adana'da kaza sonrası çıkan kavgada yaralı sürücü vuruldu

Adana'da kaza sonrası çıkan kavgada yaralı sürücü vuruldu

ADANA'nın merkez SARIÇAM ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgada, yaralı otomobil sürücüsü silahla vuruldu.

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Veli Ergüden idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobil daha sonra karşı şeride geçip 01 AIS 744 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada motosikletteki baba ve oğlu ile otomobil sürücüsü Veli Ergüden yaralandı.

Olayı haber alarak kaza yerine giden motosiklettekilerin yakını, tartıştığı hafif yaralı otomobil sürücüsü Veli Ergüden'e tabancayla ateş açtı.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ergüden ile kazada yaralanan motosikletteki 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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