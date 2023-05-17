Avrupa Parlamentosu seçimleri Haziran 2024'te yapılacak

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024'te yapılmasının planlandığı bildirildi.

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AB konusunda haberler yapan medya kuruluşu Euractiv'in haberine göre, AP Başkanı Roberta Metsola, AB Konseyi'ne yazı göndererek seçimlerin 23-26 Mayıs 2024'te yapılmasını teklif etti.

AB dönem başkanlığını yürüten İsveç'in AB İşleri Bakanı Jessika Roswall ise Metsola'ya gönderdiği cevabi yazıda AB'nin seçim yasaları gereğince seçimin haziran başında yapılması gerektiğini belirtti.

Roswall, mektubunda, "Bildiğiniz üzere AB Seçim Yasası, tarih değişikliğini (üye ülkelerden oluşan) AB Konseyi'nin AP ile istişareler sonrasında oy birliğiyle alacağı kararla mümkün kılmaktadır. Hiçbir alternatif tarih gerekli desteği alamadığı için AB Seçim Yasasında belirtilen tarihler geçerli olacaktır." ifadesini kullandı.

AB Seçim Yasası uyarınca AP milletvekili seçimlerinin Haziran 2024'ün başındaki perşembe sabahından takip eden pazar akşamına kadar yapılması gerekiyor.

1976'dan bu yana yürürlükte olan yasaya göre AB ülkelerinde parlamentonun 705 üyesi için seçim yapılıyor. Hangi ülkenin parlamentoda kaç üyeyle temsil edileceği ülkelerin nüfuslarına göre belirleniyor.

AP seçimlerini düzenleyen yasada reforma gidilmesi uzun yıllardır gündemde olsa da 47 yıldır değişiklik yapılmadı. AP'de son olarak Mayıs 2022'de kabul edilen bir reform teklifinde herhangi bir AB ülkesindeki seçmenin başka bir AB ülkesindeki aday için de oy verebilmesi, böylece AB genelinde oluşturulacak listeden AP'ye az sayıda milletvekilinin bu şekilde girmesi kabul gördü.

Teklifin AP'de kabul görmesine karşın AB Konseyini oluşturan üye ülkeler henüz buna yeşil ışık yakmadı. Gelecek seçimlerden önce bu onayın çıkması beklenmiyor.