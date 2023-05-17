BIST 4.658
DOLAR 19,76
EURO 21,47
ALTIN 1.262,41
HABER /  DÜNYA

Avrupa Parlamentosu seçimleri Haziran 2024'te yapılacak

Avrupa Parlamentosu seçimleri Haziran 2024'te yapılacak

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024'te yapılmasının planlandığı bildirildi.

Abone ol

AB konusunda haberler yapan medya kuruluşu Euractiv'in haberine göre, AP Başkanı Roberta Metsola, AB Konseyi'ne yazı göndererek seçimlerin 23-26 Mayıs 2024'te yapılmasını teklif etti.

AB dönem başkanlığını yürüten İsveç'in AB İşleri Bakanı Jessika Roswall ise Metsola'ya gönderdiği cevabi yazıda AB'nin seçim yasaları gereğince seçimin haziran başında yapılması gerektiğini belirtti.

Roswall, mektubunda, "Bildiğiniz üzere AB Seçim Yasası, tarih değişikliğini (üye ülkelerden oluşan) AB Konseyi'nin AP ile istişareler sonrasında oy birliğiyle alacağı kararla mümkün kılmaktadır. Hiçbir alternatif tarih gerekli desteği alamadığı için AB Seçim Yasasında belirtilen tarihler geçerli olacaktır." ifadesini kullandı.

AB Seçim Yasası uyarınca AP milletvekili seçimlerinin Haziran 2024'ün başındaki perşembe sabahından takip eden pazar akşamına kadar yapılması gerekiyor.

1976'dan bu yana yürürlükte olan yasaya göre AB ülkelerinde parlamentonun 705 üyesi için seçim yapılıyor. Hangi ülkenin parlamentoda kaç üyeyle temsil edileceği ülkelerin nüfuslarına göre belirleniyor.

AP seçimlerini düzenleyen yasada reforma gidilmesi uzun yıllardır gündemde olsa da 47 yıldır değişiklik yapılmadı. AP'de son olarak Mayıs 2022'de kabul edilen bir reform teklifinde herhangi bir AB ülkesindeki seçmenin başka bir AB ülkesindeki aday için de oy verebilmesi, böylece AB genelinde oluşturulacak listeden AP'ye az sayıda milletvekilinin bu şekilde girmesi kabul gördü.

Teklifin AP'de kabul görmesine karşın AB Konseyini oluşturan üye ülkeler henüz buna yeşil ışık yakmadı. Gelecek seçimlerden önce bu onayın çıkması beklenmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, 229 gündür deplasmanda kazanamıyor
Trabzonspor, 229 gündür deplasmanda kazanamıyor
Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu yanıltan kadın ortaya çıktı Talat Atilla özel bilgiler aktardı
Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu yanıltan kadın ortaya çıktı Talat Atilla özel bilgiler aktardı
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
Antalya'da freni boşalan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya'da freni boşalan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Yeşim Salkım videosuna tepki yağdı AK Parti'ye oy verenlere gerizekalı dedi
Yeşim Salkım videosuna tepki yağdı AK Parti'ye oy verenlere gerizekalı dedi
CHP açıkladı! YSK sistemine farklı girilen sandık sayısı 7 bin 94 işte o sandıklar...
CHP açıkladı! YSK sistemine farklı girilen sandık sayısı 7 bin 94 işte o sandıklar...
Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları belli oldu
Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları belli oldu
Üreticiler, Et ve Süt Kurumunun süt tozu yapımına başlamasını bekliyor
Üreticiler, Et ve Süt Kurumunun süt tozu yapımına başlamasını bekliyor
Deniz Zeyrek kimdir aslen nereli? Gazeteci Deniz Zeyrek ne iş yapar, mesleği ne?
Deniz Zeyrek kimdir aslen nereli? Gazeteci Deniz Zeyrek ne iş yapar, mesleği ne?
Şırnak Valiliği'nden seçim gecesine ilişkin açıklama!
Şırnak Valiliği'nden seçim gecesine ilişkin açıklama!
Bursa'da AFAD ve AKUT'un 28 saat aradığı kişi Gölcük'teki evinde çıktı!
Bursa'da AFAD ve AKUT'un 28 saat aradığı kişi Gölcük'teki evinde çıktı!
İsrail güçleri Nablus'a düzenledikleri baskında 6 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Nablus'a düzenledikleri baskında 6 Filistinliyi yaraladı