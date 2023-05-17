Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu yanıltan kadın ortaya çıktı Talat Atilla özel bilgiler aktardı

14 Mayıs seçimleri gecesi Kılıçdaroğlu'nu yanıltan ismin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğu ortaya çıktı. Yazar Talat Atilla, CHP Genel Merkezi'nde yaşananları "O geceye ait size inanmakta zorluk çekeceğiniz saf, net ve özel bilgiler vereceğim." diyerek paylaştı.

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Millet İttifakı 14 mayıs seçimlerinde beklediği sonuçlara ulaşamadı. Seçim sonuçlarını takip için YSK’yi sandık sandık kontrol eden bir yapı oluşturduklarını söyleyen CHP, yine sağlık veri akışı sağlayamadı.

Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. Peki tek suçlu Adıgüzel miydi?

CHP Genel Merkezi'nin "öndeyiz Anadolu Ajansı'na inanmayın" açıklamalarının perde arkasına dair kulisleri Türktime yazarı Talat Atilla yazısında aktardı.

Simülasyon sistemi yoktu

Atilla, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı o hayati gecede, CHP Genel Merkezi'nde seçimin gidişatını yorumlayacak bir tane dahi SİMÜLASYON SİSTEMİ yoktu!" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti

"Skandallar bununla da sınırlı kalmadı! " diyen yazar, Kılıçdaroğlu'nu yanıltan ismi böyle açıkladı:

"Suçluyu hızlı bir şekilde buldular!

Anadolu Ajansı...

İyi de, Anadolu Ajansı son seçimlerde de verileri aynı şekilde girmişti!

Yani, önce iktidarın önde olduğu yerlerin girişini yapıyorlar, sonra da muhalefetin!

Sanki yeni bir durum varmış gibi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gece gece Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etmeleri, daha doğrusu İmamoğlu'nun kesin, Yavaş'ın ihtiyatlı ilanı özgül ağırlıkları açısından sorunluydu.

Bu karışıklığa ev sahipliği yapan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgi veren bir suçlu daha vardı!

Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nu aradı

O kişi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ydu!

Kılıçdaroğlu'nu arayan Kaftancıoğlu "İstanbul'da oylarımız yüzde 60'a yakın ve sayılmadılar!" deyince, Kemal Kılıçdaroğlu hem "Öndeyiz..." diye twit attı, hem de kurmaylarına "Bu işi bitiriyoruz!" şeklinde konuştu.

Amiyane tabiriyle gazı alan soluğu ekranlarda aldı!

O gaz hala çıkmadı!"

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