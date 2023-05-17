CHP açıkladı! YSK sistemine farklı girilen sandık sayısı 7 bin 94 işte o sandıklar...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten ıslak imzalı tutanaklarla YSK sistemindeki tutanaklar arasındaki farkı açıkladı. Erkek, şu ana kadar cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili 2 bin 269 sandıkta sonuçların yanlış girildiğini açıkladı. Milletvekili seçiminde de İYİ Parti ve CHP aleyhine toplam 4 bin 825 sandıkta sonuçların farklı girildiğini söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 14 Mayıs seçim sandıkları sonuçlarıyla YSK sistemine girişler arasında büyük farklar olduğunu açıkladı. İşte CHP'li Erkek'in o açıklamaları...

- 14 Mayıs’taki seçimde yurt içinde 192 bin 214 sandığımız vardı, yurt dışında 9 bin 503 sandığımız vardı, toplam 201 bin 807 sandığımız vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemimize girdik. O küçücük oranı da kontrollerini yapıyoruz, sistemimize gireceğiz.

Farklılık varsa kırmızı alarm veriyor

- Bizim kendi sandık sonuç tutanağımız ile YSK’nın arasında bir uyuşmazlık var ise bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor. Bunu hem genel merkez hem il hem ilçe görüyor. Yani son derece sağlıklı bir alt yapımız ve sistemimiz var.

İşte sonucu farklı girilen sandık sayısı

- Size tam rakamları vereceğim. Toplam 201 bin 807 sandık. 2 bin 269 sandıkta, cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandık tutanağında farklılık tespit ettik. Milletvekilliği için toplam 4 bin 825 sandıkta uyuşmazlık tespit ettik, CHP ve İYİ Parti aleyhine.

- İlçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları düzeltilirken bazı maddi hatalar da ilçe seçim kurullarında düzeltiliyor. Birkaç örnek vereceğim, kırmızı yansı bunu biz de görüyoruz il ve ilçe başkanlıkları da görüyor.

Kılıçdaroğlu oyları İnce'ye yazılmış

- Örneğin, cumhurbaşkanlığı için Sultangazi Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 1374 nolu sandık. Kılıçdaroğlu 260 oy almış 76 yazılmış, Erdoğan 72 almış sisteme 248 olarak girmiş. İtirazlar yapılmış, YSK kararıyla itiraz haklı bulunmuş YSK sistemine de doğru olarak girmiş.

- Bir örnek daha Elazığ Merkez ilçe 105 nolu sandık... Kılıçdaroğlu'nun 95 oyu var ama sistemde bu oy Muharrem İnce'ye yazılmış. İtiraz edilmiş ve düzeltilmiş.

- Malatya Battalgazi birinci ilçe seçim kurulu, iki sandıktan örnek vereyim çok var; 1050 nolu sandıkta Kılıçdaroğlu 228 oy almış ama bu oylar Muharrem İnce'ye yazılmış.

- Yine Battalgazi'de 1053 nolu sandık, Kılıçdaroğlu'nun 50 oyu Muharrem İnce'ye yazılmış. Böyle yüzlerce örnek var.

Sonuçları değiştirmeyecek olsa da...

- Bütün sandıkların sonuçları hem bizim tutanakları hem YSK tutanakları karşılaştırılarak tek tek kontrol edildi ve gerekli tüm itirazlar yapıldı, süreç takip ediliyor. Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz. Yurt dışındaki oylar da tek tek takip edilmiştir.

İstanbul'da 513 sandıkta itiraz yapıldı

- İstanbul'da cumhurbaşkanlığı için 107, milletvekilliği için de 396, toplam 513 sandıkta itirazlar yapıldı. Bunların da sonuçları takip ediliyor.

- 28 Mayıs'taki seçim çok daha basit bir seçim olacak. 14 Mayıs'taki seçim bitti, ve bu seçimin kazananı olmadı. TC'ni yöneten yürütmenin başı, cumhurbaşkanı güvenoyu alamadı seçmenden.

Milletvekili sayıları değişebilir

– Milletvekilliğinde bazı yerlerde 100 oyla, 200 oyla farklılıklar olabilir. Maraş’ta ikinci milletvekilliği için, İstanbul 3. Bölge için. Her oy yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda herkes müsterih olsun.

Yanlış paylaşımlar hepimizi yoruyor

– Yanlış bilgilendirme de hepimizi çok yoruyor. Almanya Bremen’den paylaşılmış. Şu kadar seçmen var, şu kadar geçerli oy çıkmış. Bin 138 seçmeni var, geçerli oy nasıl 10 bin 680 olur. Bir kere Bremen’de kayıtlı seçmen yok. Hepsi Hannover’e bağlı, toplam seçmeni 114 bin 119. Ve Bremen’de kullanılan oy da 12 bin 151. Ve Hannover seçmenine bağlı bunlar. Bunlar hepsi tek tek takip ediliyor.

– Biliyorsunuz yurtdışındaki seçmenler her yerde oy kullanabilir. Türkiye’de bulunuyorsa buradaki gümrük kapılarında da oy kullanabilir. Nerede kullanılırsa kullanılsın sisteme giriyor ve takip ediliyor.